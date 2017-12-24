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Бундесбанк исключил принятие официальной европейской криптовалюты

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Фото: Global Look Press/Torben Andahl
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Официальная криптовалюта в Европе исключена, заявил член совета директоров Бундесбанка Карл Людвиг Тиле.

«Введение центральным банком обращения криптовалют, аналогичных существующим валютам, не стоит на повестке», — заявил банкир.

Он пояснил, что спекулятивная природа криптовалюты опасна «риском быстрых потерь». А технология блокчейн непригодна для платежей, цитирует представителя Бундесбанка агентство РБК.

Евро, в противовес криптовалюте, «основана на доверии». «С доверием легко играть, но его сложно выиграть», — подчеркнул Тиле.

Как сообщал iz.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики». Документом на территории страны легализованы майнинг и оборот криптовалют.

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