Пушков назвал датские зоопарки лидерами по изуверству

Сенатор Алексей Пушков назвал зоопарки Дании чемпионами по изуверству.

«То жирафа публично расчленят и львам скормят, то домашних питомцев скармливают львам. Неладно что-то в датском государстве», — написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике в Twitter.

Первые по изуверству: то жирафа публично расчленят и львам скормят, то домашних питомцев скармливают львам. Неладно что-то в датском гос-ве. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 23 декабря 2017 г.

Напомним, осенью 2015 года в зоопарке датского города Оденсе в присутствии школьников было проведено публичное вскрытие львицы. В феврале 2014 года сотрудники зоопарка Копенгагена застрелили жирафа Мариуса, которого препарировали на глазах у детей и скормили останки львам.

Как писал iz.ru, 23 декабря руководство двух зоопарков в Дании — в Копенгагене и Гивскуде — попросило посетителей приносить в зверинец домашних животных на корм для хищников.