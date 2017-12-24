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В аэропорту Женевы не стали комментировать недолгое задержание Яценюка

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Полиция и миграционная служба Международного аэропорта Женевы отказались от комментариев по поводу задержания экс-премьера Украины Арсения Яценюка после прибытия рейса из Киева 23 декабря.

Факт задержания известен по свидетельству пресс-секретаря партии «Народный фронт» Ольги Лаппо. Политическое объединение возглавляет Яценюк, напоминает ТАСС.

«Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России. За десять минут всё выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете», — написала она в Facebook

Как сообщал iz.ru, по данным МВД Украины, заявка России на международный розыск Яценюка отменена.

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