Захарова отреагировала на розыгрыш пранкерами постпреда США в ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на розыгрыш постпреда США при ООН Никки Хейли пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).

«В телефонном разговоре с «польским премьером» американский дипломат сказала, что США «продолжают напоминать России ее место в мире». Вы действительно хотите, чтобы Россия вспомнила обо всех «своих местах в мире»?» — обратилась к Хейли российский дипломат на своей странице в Facebook. Захарова добавила, что подобные высказывания недальновидны.

Российские пранкеры разыграли Хейли, притворившись премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Они заявили, что Россия вмешалась в выборы на несуществующем острове Биномо в Южно-Китайском море.