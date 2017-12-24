Прямой эфир

Суд частично отменил указ Трампа о запрете въезда в США из ряда стран

0
Фото: Global Look Press/West Coast Surfer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд Сиэтла откорректировал миграционный указ президента США Дональда Трампа. Гражданам закрытых для иммиграции стран всё же можно приехать в Штаты в случае, если они «подтвердят достаточное родство или связи с лицами или структурами, уже находящимися в США».

Истцами в данном процессе выступили Американский союз гражданских свобод и Служба еврейских семей. Суд поддержал их требования, сообщает ТАСС. 

Как ранее сообщал портал iz.ru, США вышли из глобального договора о миграции. В сентябре американский президент Дональд Трамп расширил список стран, гражданам которых ограничен въезд на территорию США. Запрет коснулся Венесуэлы, КНДР, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада. Этот указ пережил уже три редакции и постоянно блокируется судами США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ уличили Трампа в уничижительных высказываниях о мигрантах
Трамп выступил против политики «открытых границ»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017