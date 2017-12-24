Суд частично отменил указ Трампа о запрете въезда в США из ряда стран

Суд Сиэтла откорректировал миграционный указ президента США Дональда Трампа. Гражданам закрытых для иммиграции стран всё же можно приехать в Штаты в случае, если они «подтвердят достаточное родство или связи с лицами или структурами, уже находящимися в США».

Истцами в данном процессе выступили Американский союз гражданских свобод и Служба еврейских семей. Суд поддержал их требования, сообщает ТАСС.

Как ранее сообщал портал iz.ru, США вышли из глобального договора о миграции. В сентябре американский президент Дональд Трамп расширил список стран, гражданам которых ограничен въезд на территорию США. Запрет коснулся Венесуэлы, КНДР, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Чада. Этот указ пережил уже три редакции и постоянно блокируется судами США.