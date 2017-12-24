Прямой эфир

Сингапурский Boeing столкнулся с грузовиком во время вылета в Индонезию

0
Фото: Global Look Press/Then Chih Wey
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет сингапурской авиакомпании SilkAir столкнулся с грузовиком при вылете из международного аэропорта города Медан в Индонезии.

По данным газеты Straits Times, инцидент произошел в субботу вечером в тот момент, когда Boeing 737 двигался по рулежной дорожке. 

На фотографиях в соцсетях после аварии заметна сильная вмятина в центральной части фюзеляжа. После высадки пассажиров лайнер был доставлен в ремонтный ангар. Причины случившегося устанавливаются. В числе наиболее вероятных версий — ошибки пилотов и водителя грузовика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Utair рассказала о здоровье выпавшей из самолета стюардессы
Самолет Utair совершил аварийную посадку во Внуково

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017