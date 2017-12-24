Сингапурский Boeing столкнулся с грузовиком во время вылета в Индонезию

Самолет сингапурской авиакомпании SilkAir столкнулся с грузовиком при вылете из международного аэропорта города Медан в Индонезии.

По данным газеты Straits Times, инцидент произошел в субботу вечером в тот момент, когда Boeing 737 двигался по рулежной дорожке.

Am hearing that #SilkAir #Boeing #737800 #9VMGG was hit by a ground vehicle while on the parking stand in #Medan #KNOairport this morning. It arrived as #MI234 at 0800LT and was to depart as #MI233 at 0840LT but has not. Any info appreciated. pic.twitter.com/HF1e3HEthU — Gerry Soejatman (@GerryS) December 23, 2017

На фотографиях в соцсетях после аварии заметна сильная вмятина в центральной части фюзеляжа. После высадки пассажиров лайнер был доставлен в ремонтный ангар. Причины случившегося устанавливаются. В числе наиболее вероятных версий — ошибки пилотов и водителя грузовика.