Сингапурский Boeing столкнулся с грузовиком во время вылета в Индонезию
Самолет сингапурской авиакомпании SilkAir столкнулся с грузовиком при вылете из международного аэропорта города Медан в Индонезии.
По данным газеты Straits Times, инцидент произошел в субботу вечером в тот момент, когда Boeing 737 двигался по рулежной дорожке.
На фотографиях в соцсетях после аварии заметна сильная вмятина в центральной части фюзеляжа. После высадки пассажиров лайнер был доставлен в ремонтный ангар. Причины случившегося устанавливаются. В числе наиболее вероятных версий — ошибки пилотов и водителя грузовика.