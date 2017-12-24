Оборонный Курганский машзавод реорганизует производство

Курганский машиностроительный завод (КМЗ) выплатил долги по зарплате и коммунальным услугам и готовится увеличить выпуск продукции гражданского назначения.

«Сейчас там идет разделение гражданского и оборонного направления», — сообщил губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

Он подчеркнул, что реорганизация производства никак не связана с финансовым положением КМЗ. Напротив, предприятие выплатило все долги по зарплате, а за коммунальные платежи и электроэнергию даже заплатило вперед.

«После проведения процедуры финансового оздоровления завод еще с большей мощностью заработает», — цитирует ТАСС слова главы региона.

КМЗ — одно из крупнейших предприятий ВПК, специализируется на выпуске гусеничных машин. В частности, завод производит боевые машины пехоты, а из гражданской продукции — мини-трактора, вездеходы, лесопромышленные машины.

Как сообщал iz.ru, ранее президент РФ Владимир Путин отмечал важность диверсификации производства в оборонно-промышленном комплексе.