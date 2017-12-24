Британская полиция обещанием подарка заманила 20 разыскиваемых

Полиция Южного Йоркшира задержала более 20 находящихся в розыске подозреваемых с помощью обещания бесплатного рождественского подарка. От имени несуществующей компании полицейские разослали по домашним адресам подозреваемых открытки на получение подарка.

В послании содержался адрес, по которому якобы можно получить обещанное. В реальности по этому адресу гостей ждали полицейские. На многообещающие открытки попался 21 подозреваемый, уточняет The Independent.

Газета напоминает, что такой же трюк стал содержанием одной из серий популярного мультсериала «Симпсоны». Мультяшный шериф пообещал раздать бесплатные лодки неплательщикам штрафов — Гомер Симпсон один из первых попался на эту хитрость.

Газета не располагает данными, был ли этот эпизод мультсериала использован при планировании реальной полицейской операции.