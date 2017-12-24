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СКА разгромил «Динамо» в матче КХЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Петербургский СКА одержал уверенную победу на выезде над московским «Динамо» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 1:5 в пользу армейского клуба.

Шайбы в составе СКА забрасывали Егор Яковлев, Антон Белов, Александр Барабанов и дважды Никита Гусев. У динамовцев отличился Евгений Артюхин.

Победа гарантировала армейскому клубу как минимум четвертое место в Западной конференции КХЛ. Таким образом, СКА получит преимущество домашней площадки в первом раунде Кубка Гагарина, передает агентство «Р-Спорт».

После 43 игр СКА возглавляет Западную конференцию КХЛ, в активе клуба 111 очков. На втором месте идет ЦСКА — столичные армейцы набрали 96 очков в 42 играх. Также в первую восьмерку входят «Йокерит», ярославский «Локомотив», нижегородское «Торпедо», «Сочи», московские «Динамо» и «Спартак». Именно эти команды в настоящий момент выходят в первый раунд Кубка Гагарина.

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