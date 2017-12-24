Захарова рассказала о любимых украшениях на новогодней елке

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась со своими подписчиками в Facebook фотографиями новогодней елки у себя дома. По мнению дипломата, лучше всего главный символ зимних праздников украшают раритетные елочные игрушки.

«И вот она нарядная... Люблю традиционную елку со старыми игрушками. Как в детстве», — подписала Захарова серию фотографий с раритетными украшениями.

Как сообщал портал iz.ru, ранее российский певец Филипп Киркоров раскритиковал внешний вид европейских елок. Он представил подборку безвкусно украшенных праздничных деревьев.