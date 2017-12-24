В 2018 году начнет вещание новый телеканал «НТВ-хит»
Телекомпания НТВ планирует запустить новый тематический канал «НТВ-хит». Ожидается, что он начнет вещание до весны 2018 года.
Новое СМИ зарегистрировано еще в июле, а 21 декабря телекомпания получила телевещательную лицензию.
В телекомпании НТВ и в головном холдинге «Газпром-Медиа» официально не комментируют сроки запуска канала и его ожидаемое наполнение. Источник РБК сообщил, что в эфире «НТВ-хит» «будут новые проекты».
Напомним, новый телеканал «Известия» стал сильным игроком российского информационного рынка, его вещание охватывает аудиторию более 67 млн человек.