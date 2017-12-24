Младший Кличко предсказал улучшение отношений с Россией

Украинский боксер Владимир Кличко высказался о будущих отношениях Украины и России.

«Я убежден в том, что отношения между нашими странами скоро улучшатся. И после этого многие будут спрашивать себя, как могло дойти до такого, что братские народы оказались в стадии войны», — отметил он.

Он подчеркнул, что не сомневается в том, «что это время настанет».

Слова известного спортсмена передает украинское издание «Обозреватель».

Владимир Кличко — бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе. Свой титул он многократно подтверждал с 2000 по 2015 год. Его старший брат Виталий, также боксер-тяжеловес, с лета 2014 года занимает должность мэра Киева.