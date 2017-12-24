Очередная группа туристов из России отправлена домой из Хайнаня

Туроператор «Матрешка-Тур» отправил на родину 49 российских туристов с китайского острова Хайнань. Завтра еще одна группа сможет вылететь после оформления документов. Представители туроператора заявили, что уже выкуплены все билеты на рейсы.

Ранее сообщалось, что 140 человек с 19 декабря не могут улететь домой. Туроператор «Матрешка-тур» аннулировал чартерные рейсы на остров Хайнань. Не состоятся вылеты, запланированные с 22 декабря по 26 января.