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Стихийные бедствия в Чили и на Филиппинах

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МЧС направило третью партию гуманитарной помощи на Филиппины. На борту морского судна, вышедшего из Владивостока, находятся 80 т груза, среди которых продукты питания и стройматериалы.

Филиппины оказались во власти тропического шторма «Кай Так». На страну в этом году обрушились почти три десятка ураганов. Количество жертв достигло двухсот человек, десятки пропали без вести. 12 тыс. семей находятся в центрах эвакуации.

В Западном полушарии природа тоже устраивает испытания. В Чили сход селя привел к гибели 15 человек, среди жертв — ребенок.

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