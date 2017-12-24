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Пушков рассказал о новой мании Запада

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал пранк с постпредом США при ООН Никки Хейли.

Ранее пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) дозвонились до американского дипломата и представились премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Они поинтересовались у Хейли, знает ли она о «вмешательстве России» в выборы на несуществующем острове Биномо, который якобы располагается в Южно-Китайском море.

Постпред США при ООН заявила, что следит за ситуацией в этом государстве, и обещала уточнить позицию Вашингтона по этому вопросу.

В свою очередь, Алексей Пушков отметил, что заявления Запада о «вмешательстве России» в дела различных государств превратилась в манию, что подтверждает разговор Хейли с пранкерами.

«Достоверность «вмешательства русских» в референдум по Брекзиту или в выборы в ФРГ — такая же, как в дела острова Биномо. Новая мания Запада», — написал сенатор.

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