Кадыров проведет детскую елку в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров проведет в воскресенье, 24 декабря, новогодний праздник для детей в Грозном. Помогать в ведении торжественной елки будет главный Дед Мороз России, специально прибывший в столицу региона.

«Запланирована большая программа с участием зимнего волшебника, он порадует детей на новогоднем представлении в грозненском Центре образования имени Ахмата-Хаджи Кадырова, детском саду», — сообщили в чеченском правительстве.

Главным событием станет президентская елка, после чего Дед Мороз выйдет к прессе, уточняет «РИА Новости».

Как сообщал iz.ru, ранее Кадыров сообщил в соцсетях о поступившем ему приглашении от Деда Мороза посетить Великий Устюг. Глава региона в ответ пригласил волшебника к себе. Он также предложил россиянам провести новогодние каникулы в Чечне.