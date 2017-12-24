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Utair рассказала о здоровье выпавшей из самолета стюардессы

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Выпавшая при закрытии дверей самолета стюардесса покинула больницу после оказания медицинской помощи. Об этом в субботу сообщила ведущий специалист отдела внешних коммуникаций авиакомпании Анастасия Шуптар.

«Ее оперативно госпитализировали. По нашей информации, ей уже оказали медицинскую помощь и она покинула учреждение», — заявила Шуптар в комментарии телеканалу РЕН ТВ.

Как ранее писал портал iz.ru, бортпроводница поскользнулась во время закрытия двери. Она выпала из самолета на бетонный перрон с высоты 3–4 м. Инцидент произошел в столичном аэропорту Внуково.

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