Utair рассказала о здоровье выпавшей из самолета стюардессы

Выпавшая при закрытии дверей самолета стюардесса покинула больницу после оказания медицинской помощи. Об этом в субботу сообщила ведущий специалист отдела внешних коммуникаций авиакомпании Анастасия Шуптар.

«Ее оперативно госпитализировали. По нашей информации, ей уже оказали медицинскую помощь и она покинула учреждение», — заявила Шуптар в комментарии телеканалу РЕН ТВ.

Как ранее писал портал iz.ru, бортпроводница поскользнулась во время закрытия двери. Она выпала из самолета на бетонный перрон с высоты 3–4 м. Инцидент произошел в столичном аэропорту Внуково.