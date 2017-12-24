Партия социальной защиты представила своего кандидата в президенты

Партия социальной защиты по итогам съезда выдвинула эксперта в области социальной психологии Михаила Козлова в качестве кандидата на выборы президента России в 2018 году.

«Сегодня съезд Партии социальной защиты выдвинул меня кандидатом в президенты. Сегодня был внеочередной съезд, ЦИК присутствовал там, я выступал там, так что я не сдаюсь», — заявил Козлов в комментарии «РИА Новости».

По его словам, он бросил вызов остальным кандидатам, объявив, что не потратит ни рубля на избирательную кампанию и добьется успеха только благодаря «навыкам убеждения и своим сподвижникам».

Как ранее сообщал портал iz.ru, председатель «Единой России» премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о поддержке партией самовыдвижения действующего главы государства Владимира Путина. О своем намерении принять участие в выборах также заявили Владимир Жириновский, Павел Грудинин и другие.