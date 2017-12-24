Прямой эфир
Сюжет:

Партия социальной защиты представила своего кандидата в президенты

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Партия социальной защиты по итогам съезда выдвинула эксперта в области социальной психологии Михаила Козлова в качестве кандидата на выборы президента России в 2018 году.  

«Сегодня съезд Партии социальной защиты выдвинул меня кандидатом в президенты. Сегодня был внеочередной съезд, ЦИК присутствовал там, я выступал там, так что я не сдаюсь», — заявил Козлов в комментарии «РИА Новости».
По его словам, он бросил вызов остальным кандидатам, объявив, что не потратит ни рубля на избирательную кампанию и добьется успеха только благодаря «навыкам убеждения и своим сподвижникам».

Как ранее сообщал портал iz.ru, председатель «Единой России» премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о поддержке партией самовыдвижения действующего главы государства Владимира Путина. О своем намерении принять участие в выборах также заявили Владимир Жириновский, Павел Грудинин и другие. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собчак опубликовала предвыборную программу
Зюганов возглавит предвыборный штаб Грудинина на выборах президента РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017