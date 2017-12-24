МВД Украины прокомментировало недолгое задержание Яценюка в Женеве

МВД Украины пояснило, что экс-премьер страны Арсений Яценюк отпущен после кратковременного задержания в аэропорту Женевы в связи с отменой Интерполом его розыска.

«Международная организация уголовной полиции — Интерпол — определилась по этому вопросу, приняв решение о необоснованности обращения Российской Федерации по поводу розыска Яценюка», — говорится в сообщении на странице МВД Украины в Facebook.

Таким образом, ничто не мешает беспрепятственным передвижениям Яценюка по всему миру, подчеркнули в ведомстве.

Ранее российский суд заочно арестовал Яценюка, обвиняемого в бандитизме. 21 февраля 2017 года он объявлен в международный розыск.

Как сообщал iz.ru, Арсения Яценюка 23 декабря задержали на паспортном контроле в аэропорту Женевы, но через 10 минут отпустили.