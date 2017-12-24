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Руководство конкурса «Мисс Америка» уволилось из-за скандала

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Фото: ТАSS/MjtAdmedia
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Три руководителя конкурса красоты «Мисс Америка» подали в отставку после скандала с унижением участниц. Ранее СМИ опубликовали их электронную переписку, в которой содержались оскорбительные комментарии в отношении девушек-победительниц.

Свои посты покинули исполнительный директор Miss America Organization, президент и председатель жюри конкурса, сообщает Associated Press

Ухода менеджеров потребовали обладательницы титула «Мисс Америка» после обнародования скандальной истории. Некоторые из них надеялись, что к руководству конкурса придут женщины.

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