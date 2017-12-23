Прямой эфир

Клинцевич прокомментировал призыв вернуть российских военных в СЦКК

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наблюдатели от России могут вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, если он станет дееспособным органом. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«Думаю, что варианты возвращения российских офицеров в СЦКК вполне могут быть реализованы», — приводит слова Клинцевича «РИА Новости».

Сенатор отметил, что для этого центр должен превратиться «в реально действующий инструмент контроля за ситуацией в Донбассе. По его словам, российские офицеры должны там не просто значиться, а определять работу этого центра наряду со всеми другими его участниками.

Клинцевич добавил, что призывы немецкой и французской сторон о российском участии в работе СЦКК «весьма показательны». «В Европе понимают, что без России как одного из гарантов минского процесса мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в принципе невозможно», — заключил он.

Как ранее сообщал портал iz.ru, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали возвращения российских офицеров. С аналогичной просьбой к РФ обратился МИД Польши. Напомним, российские офицеры СЦКК покинули территорию Донбасса 19 декабря

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме назвали условие возвращения российских военных в СЦКК
Порошенко и Меркель обсудили возвращение российских офицеров в СЦКК

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017