Клинцевич прокомментировал призыв вернуть российских военных в СЦКК

Наблюдатели от России могут вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, если он станет дееспособным органом. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Думаю, что варианты возвращения российских офицеров в СЦКК вполне могут быть реализованы», — приводит слова Клинцевича «РИА Новости».

Сенатор отметил, что для этого центр должен превратиться «в реально действующий инструмент контроля за ситуацией в Донбассе. По его словам, российские офицеры должны там не просто значиться, а определять работу этого центра наряду со всеми другими его участниками.

Клинцевич добавил, что призывы немецкой и французской сторон о российском участии в работе СЦКК «весьма показательны». «В Европе понимают, что без России как одного из гарантов минского процесса мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в принципе невозможно», — заключил он.

Как ранее сообщал портал iz.ru, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали возвращения российских офицеров. С аналогичной просьбой к РФ обратился МИД Польши. Напомним, российские офицеры СЦКК покинули территорию Донбасса 19 декабря.