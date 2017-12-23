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Британскую учительницу с гранатой в чемодане задержали в Шереметьево

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Фото: Depositphotos/philipimage
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Учительницу истории из Великобритании 21 декабря задержали в Шереметьево после обнаружения среди ее вещей правдоподобного муляжа ручной гранаты.

Женщина заявила, что приобрела его на московском рынке и намеревалась продемонстрировать своим ученикам. 

После дачи объяснений британке разрешили вылететь домой, изъятый у нее муляж остался в России, передает Daily Mail.

Как отмечает агентство, учительница приезжала в Москву в отпуск. Она провела в российской столице пару дней. 

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