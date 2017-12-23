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Форвард «Наполи» Гамшик побил рекорд Марадоны

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Фото: Global Look Press/Insidefoto
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Нападающий сборной Словакии Марек Гамшик побил рекорд легендарного аргентинца Диего Марадоны по числу забитых мячей за итальянский «Наполи».

В матче 18-го тура чемпионата Италии 30-летний словак отметился одним забитым мячом, который стал для него 116-м в составе неаполитанского клуба. Он стал лучшим бомбардиром команды, обойдя Диего Марадону, на счету которого 115 мячей, передает ТАСС.

Гамшик защищает цвета «Наполи» с 2007 года. В составе неаполитанской команды словак провел 478 матчей и дважды становился обладателем Кубка Италии.

Диего Марадона выступал за «Наполи» с 1984 по 1991 год. Аргентинец вместе с «Наполи» дважды победил в чемпионате Италии, становился обладателем Суперкубка Италии, Кубка Италии и Кубка УЕФА.

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