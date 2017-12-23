В Госдуме пригрозили зеркальным ответом на отзыв лицензии RT France

Госдума РФ готова принять ответные меры, если у RT France отзовут лицензию на вещание.

«Если, конечно, на такие меры французы пойдут, а я надеюсь, что этого не случится, но, если они пойдут, мы тоже примем зеркальные меры», — заверил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Французам есть что терять в большей степени, чем американцам на нашем рынке СМИ», — уточнил парламентарий.

Общественную инициативу лишить RT France вещательной лицензии Толстой объяснил повторением «клише про русскую пропаганду». «Я бы не преувеличивал значение этого обращения», — цитирует ТАСС слова вице-спикера.

Как сообщал iz.ru, RT France начал вещание из студии в пригороде Парижа вечером 18 декабря. Через два дня общественные деятели Франции опубликовали открытое письмо с просьбой лишить телеканал лицензии на вещание.