Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон попросил у властей Испании разрешения вернуться в Каталонию после победы сторонников независимости автономии на выборах в парламент.

«Я хотел бы вернуться прямо сейчас. Это стало бы хорошей новостью для Испании», — приводит слова Пучдемона «Газета.ру».

Ранее испанский премьер-министр Мариано Рахой отказался от встречи с бывшим главой Каталонии за пределами Испании.

Ранее сообщалось, что сторонники независимости Каталонии набрали абсолютное большинство в будущем парламенте региона по итогам парламентских выборов.