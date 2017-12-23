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Эр-Рияд требует от задержанного принца $6 млрд за освобождение

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Фото: Global Look Press/Piero Cruciatti
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Власти Саудовской Аравии требуют от задержанного по обвинению в коррупции принца Аль-Валида бен Таляля выплатить за свое освобождение около $6 млрд. Принц вместе с другими задержанными за коррупцию находится в отеле в Эр-Рияде и не может покинуть его территорию. 

Правительство требует от обвиняемых во взяточничестве разные суммы за право покинуть отель. Запрашиваемая от Аль-Валида бен Таляля выплата является одной из самых крупных, передает Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. 

По данным издания, Аль-Валид бен Таляль отказывается выплатить деньги, мотивируя это тем, что такой шаг станет официальным признанием вины в коррупции и нанесет удар по его бизнесу. 

Вместо этого он предлагает саудовским властям за освобождение часть своего конгломерата Kingdom Holding, который оценивается в $8,7 млрд. 

Как сообщал портал iz.ru, король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 5 ноября объявил о старте антикоррупционной кампании, руководителем которой назначил наследного принца Мухаммеда бен Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда.

В рамках кампании были задержаны несколько десятков человек, в том числе членов королевской семьи. Власти намерены конфисковать у них активы на общую сумму $800 млрд.

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