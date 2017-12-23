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Южная Осетия обесточена из-за непогоды

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Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко
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Жители Южной Осетии оказались лишены доступа к электроэнергии в результате обрыва на линии электропередачи (ЛЭП), вызванного снегопадом и порывами ветра.

Об этом сообщил гендиректор ГУП «Энергоресурс» Алан Габараев. По его словам, место обрыва на данный момент не обнаружено.

«Энергетики, несмотря на непогоду, продолжают искать обрыв, как только он будет найден, мы приступим к устранению аварии», — приводит «Интерфакс» слова Габараева. 

Как отмечает «Газета.ру», авария на ЛЭП предположительно произошла в районе села Багиата.

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