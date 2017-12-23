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Володин прокомментировал выступление Путина на съезде «Единой России»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Выступление президента РФ Владимира Путина на съезде «Единой России» 23 декабря можно считать «программным» по президентским выборам. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что Путин в речи определил свое видение развития России. Володин призвал россиян «включиться в избирательную кампанию» Путина, принимая участие в реализации задач, обозначенных им в рамках выступления. 

По словам председателя Госдумы, Путин в речи призвал представителей политической элиты к диалогу с населением. 

«Мы должны слышать наших граждан и не бронзоветь», — заявил спикер Государственной думы.

Он выразил поддержку решению Путина о самовыдвижении и отметил, что статус надпартийного кандидата позволит ему более эффективно решать стоящие перед страной задачи.

Как сообщал портал iz.ru, Путин ранее выступил с речью на съезде партии «Единая Россия». Он заявил о необходимости добиться развития гражданского общества, увеличить доходы россиян за счет усиления инфраструктуры и повышения производительности труда, а также призвал россиян к национальному согласию. 

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