Володин прокомментировал выступление Путина на съезде «Единой России»
Выступление президента РФ Владимира Путина на съезде «Единой России» 23 декабря можно считать «программным» по президентским выборам. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил, что Путин в речи определил свое видение развития России. Володин призвал россиян «включиться в избирательную кампанию» Путина, принимая участие в реализации задач, обозначенных им в рамках выступления.
По словам председателя Госдумы, Путин в речи призвал представителей политической элиты к диалогу с населением.
«Мы должны слышать наших граждан и не бронзоветь», — заявил спикер Государственной думы.
Он выразил поддержку решению Путина о самовыдвижении и отметил, что статус надпартийного кандидата позволит ему более эффективно решать стоящие перед страной задачи.
Как сообщал портал iz.ru, Путин ранее выступил с речью на съезде партии «Единая Россия». Он заявил о необходимости добиться развития гражданского общества, увеличить доходы россиян за счет усиления инфраструктуры и повышения производительности труда, а также призвал россиян к национальному согласию.