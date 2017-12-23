ФАС проверит такси-агрегаторы на завышение цен в предпраздничные недели

ФАС проведет проверку по сообщениям пользователей соцсетей о завышении цен на услуги такси-агрегаторов в преддверии новогодних праздников. Об этом заявил замглавы службы Андрей Цариковский.

По его словам, если проверка покажет отсутствие повышенного спроса при росте цен у всех агрегаторов, это станет подтверждением злоупотребления и наличия предварительного сговора.

«В данном случае это вопрос ФАС. А если мы еще вдобавок увидим, что это повышение абсолютно синхронно и на одинаковые суммы, то я сам в своем управлении картелей это посмотрю», — приводит «Интерфакс» слова Цариковского.