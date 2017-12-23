Россия поставит Турции первые комплексы С-400 в конце 2019 года
Россия поставит Турции первые комплексы противовоздушной обороны С-400 в конце 2019 — начале 2020 года, заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.
При этом он не уточнил объем, отметив, что важно сначала подписать контракт, передает «РИА Новости».
Ранее Турция анонсировала скорое подписание соглашения о поставке ракетно-зенитных комплексов С-400.
США, в свою очередь, выразили обеспокоенность планами Анкары, которая является партнером американцев по НАТО, приобрести российские системы ПВО.