«Я понял, что это теракт, и начал снимать»

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Лучшие фотографии года по версии Reuters
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Фото: REUTERS/Saumya Khandelwal
Рыбак кормит чаек туманным утром в Нью-Дели, Индия
Фото: REUTERS/Goran Tomasevic
Плачущий мужчина с дочерью на руках бежит к солдатам иракского спецназа в контролируемой «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) части Мосула во время битвы. Фотограф Горан Томашевич: «Эти люди и их соседи, кто босиком, кто в резиновых сандалиях бежали от контратаки боевиков, уклоняясь от выстрелов. Когда они достигли линий спецназа, мужчинам было приказано поднять свои рубашки, чтобы доказать, что они не террористы-смертники. Некоторым приходилось снимать одежду или показывать свои пояса. Этот мужчина очень сильно паниковал, а еще у него была короткая рубашка и он нес ребенка, поэтому было очевидно, что он не был членом ИГ»
Фото: REUTERS/Stephanie
Участница митинга против насилия в отношении афроамериканцев, состоявшегося у Trump Tower в Нью-Йорке незадолго до его инаугурации. Фотограф Стефани Кейт: «Почти сразу я увидела эту женщину — у нее на волосах было очень много снежинок, и они не таяли. Я подумала, что это прекрасная метафора, потому что правое крыло называло либералов «снежинками», заявляя, что они слабые и легко обижаются. Мне нравится контраст черно-белых цветов и контраст силы девушки и хрупкости снежинок»
Фото: REUTERS/Aly Song
Мужчина прогуливается с котом среди цветущей сакуры в шанхайском Университете Тунцзи
Фото: REUTERS/Aly Song
Пасмурный день в финансовом центре Шанхая
Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Один из мигрантов, спасенных береговой охраной Ливии, после прибытия на военно-морскую базу
Фото: REUTERS/Toby Melville
Женщина помогает пострадавшему в результате теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне, где автомобиль врезался в толпу людей. Фотограф Тоби Мельвиль: «Я был на дороге ниже моста, снимал для истории про Brexit, когда боковым зрением увидел, как что-то перелетело через парапет и упало в 10 метрах от меня. Сначала я подумал, что произошла автокатастрофа, вызвал скорую и побежал наверх, чтобы попросить о помощи. Там я увидел других людей, лежащих на мосту. Я понял, что это был теракт. Как только приехала скорая, я начал снимать»
Фото: REUTERS/Shailesh Andrade
Фестиваль красок Холи в Мумбае, Индия
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Памятник Юрию Гагарину во время морозного рассвета в Москве
Фото: REUTERS/Alessandro Bianchi
Специалист осматривает мраморную каменоломню в итальянских Альпах
Фото: REUTERS/Jonathan Drake
Корабли, затонувшие во время урагана «Ирма», лежат на дне бухты спустя несколько дней после шторма
Фото: REUTERS/KCNA
Северокорейский лидер Ким Чен Ын наблюдает за пуском баллистической ракеты «Хвасон-12»
Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Участник ультраправого движения в США проходит мимо демонстрантов, собравшихся у кампуса Университета Флориды, где в этот момент выступает один из лидеров националистов, Ричард Спенсер
Фото: REUTERS/Jody Martin
Первый айсберг сезона проходит мимо южного побережья, известного как Аллея айсбергов, в Ньюфаундленде, Канада
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Президент США Барак Обама вытирает слезы во время своего прощального визита в Чикаго, штат Иллинойс, США
Фото: REUTERS
Китайские фермеры сбрасывают свиней в воду для ежедневных занятий плаванием
Фото: REUTERS/Jason Reed
Американская теннисистка Серена Уильямс на корте во время турнира Australian Open
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время первой встречи, которая состоялась в рамках саммита G20 в Гамбурге, Германия
Фото: REUTERS/Jonathan Ernst/
Американский борт номер один пролетает мимо здания отеля Mandalay Bay в Лас-Вегасе, где видно окно, из которого американский стрелок Стивен Пэддок расстреливал людей
Фото: REUTERS/Marco Bello
22-летний Орландо Фигуэра был подожжен участниками массовых протестов в Венесуэле, заподозрившими его в воровстве. Он скончался двумя неделями позже
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