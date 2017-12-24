«Я понял, что это теракт, и начал снимать»

Плачущий мужчина с дочерью на руках бежит к солдатам иракского спецназа в контролируемой «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена на территории РФ) части Мосула во время битвы. Фотограф Горан Томашевич: «Эти люди и их соседи, кто босиком, кто в резиновых сандалиях бежали от контратаки боевиков, уклоняясь от выстрелов. Когда они достигли линий спецназа, мужчинам было приказано поднять свои рубашки, чтобы доказать, что они не террористы-смертники. Некоторым приходилось снимать одежду или показывать свои пояса. Этот мужчина очень сильно паниковал, а еще у него была короткая рубашка и он нес ребенка, поэтому было очевидно, что он не был членом ИГ»