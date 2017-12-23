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Два человека погибли в ДТП с грузовым поездом в Саратовской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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ДТП с участием легкового автомобиля и грузового поезда произошло в Саратовской области. В результате два человека погибли, еще двое пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на областное УГИБДД

По данным агентства, авария произошла в субботу примерно в 14:00 (13:00 мск) вблизи села Сабуровка Саратовского района. Предварительно установлено, что 30-летний водитель автомобиля Jeep выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, где произошло столкновение с электропоездом.

В результате ДТП две пассажирки 27 и 34 лет скончались на месте, водитель и 36-летний пассажир автомобиля с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, службы спасения, а также медики и следственно-оперативная группа. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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