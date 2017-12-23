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Угроза обрушения существует в жилом доме в Омске после взрыва газа

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Фото: пресс-служба МЧС Омской области/55.mchs.gov.ru
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Угроза обрушения на 10-м этаже существует в жилом доме в Омске после взрыва газового баллона в одной из квартир. Об этом сообщили в экстренных службах.

Эвакуированных жильцов дома размещают в гостинице «Иртыш», с ними работают психологи. 

«В гостинице 105 свободных номеров, для жильцов дома организовано питание», — приводит ТАСС слова своего источника. 

Как отмечает агентство, региональное отделение МЧС заявило, что 24 декабря в Омск для проверки устойчивости здания прибудет комплекс «Струна».

Ранее портал iz.ru сообщал, что в результате взрыва газа в одной из квартир на верхних этажах дома произошло обрушение внутренней перегородки. 

Возгорание за взрывом не последовало. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек. 

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