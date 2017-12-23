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Затворы на дамбе в Петербурге закрыты из-за угрозы наводнения

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Затворы на дамбе в Санкт-Петербурге закрылись в полдень в субботу из-за угрозы наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, ограничения ввели из-за прогнозируемого подъема уровня воды в реке Нева. Специалисты дирекции комплекса защитных сооружений города предсказали, что вода в реке может подняться до 174 см, в связи с чем было принято решение о перекрытии акватории Невской губы. Ограничения продлятся до 18:00 субботы.

По данным метеорологов, 23 декабря в Петербурге ожидается сильный мокрый снег и метель. При этом скорость ветра усилится до 18 м/с, а на дорогах образуется гололедица, сообщает телеканал «78».

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