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Взрыв произошел на рождественском рынке в Испании

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Фото: Global Look Press/Egon Bömsch
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Взрыв произошел на рождественском рынке в Испании в 11:10 по местному времени (13:10 мск), в результате несколько человек получили ранения.

По данным официальных служб, пострадавших как минимум трое. Среди них женщина, получившая серьезные травмы ног. 

Согласно предварительной версии, на рынке взорвался газовый баллон, который находился неподалеку от места проведения сварочных работ.

Полиция продолжает расследование инцидента, передает британское издание Express

Лорка — популярное туристическое направление в Юго-Восточной Испании. Ежегодно турпоток в городе составляет более 100 тыс. человек.

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