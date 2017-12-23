Президент России Владимир Путин призвал не относиться к России «как к любимой бабушке».

«Россия — это страна с тысячелетней историей, но мы не должны к ней относиться как к любимой бабушке — вовремя давать ей лекарство, чтобы у нее ничего не болело, и на этом ограничиться. Совсем нет. Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед», — сказал глава государства на съезде партии «Единая Россия».

Владимир Путин отметил, что в РФ требуются изменения в таких сферах, как здравоохранение, образование, а также в инфраструктуре.

«Без развития здравоохранения и образования у нас не получится решить другую ключевую задачу — придать нашей экономике инновационный характер», — отметил президент.