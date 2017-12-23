Детский технопарк в Тверской области построят за 80 млн рублей

Создание детского технопарка в Тверской области начнется в 2018 году. Об этом глава региона Игорь Руденя сообщил в программе «Разговор с губернатором» на канале «Россия 1» (Тверь), передают Тверские ведомости.

«Заявка Тверской области прошла конкурсный отбор и была одобрена Министерством образования РФ. Проект запускается с 2018 года», — заявил губернатор.

На строительство технопарка планируется потратить более 80 млн рублей. Источниками финансирования являются региональный и федеральный бюджеты, а также частные инвесторы.

Преподаватели будут обучать детей из Тверской области по шести естественно-научным и техническим направлениям: аэроквантум, IT-квантум, робоквантум (промышленная робототехника), промышленный дизайн, виртуальная и дополненная реальность (VR/AR). На площадке планируется проводить тематические конференции, форумы, олимпиады, а также повышение квалификации педагогов. Ранее сообщалось, что аналогичные технопарки планируется открыть в Магадане, Севастополе, Якутске,Тольятти и Астрахани.