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Машины «Кортеж» поступят в спецгараж президента РФ в ближайшие дни

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Автомобили, построенные в рамках проекта «Кортеж», начнут поступать в спецгараж президента РФ в ближайшие дни. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Со дня на день начнут поступать», — приводит слова Мантурова «РИА Новости».

Он добавил, что это касается всей автомобильной линейки.

Напомним, разработка автомобилей для первых лиц государства в рамках проекта «Кортеж» ведется по поручению президента с 2012 года. В разработке проекта принимают участие специалисты Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ. Модельный ряд проекта включает в себя автомобили четырех классов — седан, внедорожник, минивэн и лимузин. Предполагается, что последний будет использоваться при инаугурации президента РФ после выборов президента РФ в 2018 году.

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