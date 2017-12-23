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Житель Псковской области выбросил таксу с балкона третьего этажа

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В Великих Луках Псковской области с балкона третьего этажа упала такса. По словам очевидцев, собаку выбросил один из жителей дома, которому она оказалась не нужна. Мужчина планировал выйти из дома и убить питомца.

Таксу Рику со сломанными лапами подобрала одна из соседок и отдала в местный приют для собак. Через несколько дней собака умерла. Жители дома собрали подписи под петицией с требованием наказать живодера. После проверки прокуратура возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Живодерам грозит до трех лет тюрьмы. Также Роскомнадзор представит в Госдуму предложения по изменению законодательной нормы, позволяющей блокировать во внесудебном порядке живодерские сайты и интернет-магазины по продаже ценных зверей.

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