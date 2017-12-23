Глава СВР назвал конструктивным сотрудничество спецслужб РФ и США

Взаимодействие между органами безопасности России и США строится вполне конструктивно, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что помощь ЦРУ в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге не единственный пример успешного взаимодействия российских и американских спецслужб.

«Конечно, мы взаимодействуем на антитеррористическом канале и обмениваемся оперативной информацией на регулярной основе», — добавил Нарышкин.

По его словам, те данные, которые были предоставлены сотрудниками ЦРУ, — это лишь часть большой совместной работы.

При этом глава СВР не стал раскрывать, какой именно информацией американцы поделилось с Москвой.

Как сообщал портал iz.ru, президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за предоставленную ЦРУ информацию о террористах, которые готовили теракт в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.