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Глава СВР назвал конструктивным сотрудничество спецслужб РФ и США

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский
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Взаимодействие между органами безопасности России и США строится вполне конструктивно, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Он подчеркнул, что помощь ЦРУ в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге не единственный пример успешного взаимодействия российских и американских спецслужб.

«Конечно, мы взаимодействуем на антитеррористическом канале и обмениваемся оперативной информацией на регулярной основе», — добавил Нарышкин.

По его словам, те данные, которые были предоставлены сотрудниками ЦРУ, — это лишь часть большой совместной работы.

При этом глава СВР не стал раскрывать, какой именно информацией американцы поделилось с Москвой.

Как сообщал портал iz.ru, президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за предоставленную ЦРУ информацию о террористах, которые готовили теракт в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.

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