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На Урале 17-летний подросток устроил ДТП со смертельным исходом

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Нетрезвый 17-летний подросток устроил ДТП со смертельным исходом в селе Петрокаменское в Свердловской области. В результате наезда на трех человек один человек погиб, трое пострадали, сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

По данным ведомства, не имевший водительских прав юноша минувшей ночью (около 3:20) на автомобиле ВАЗ-2106 сбил трех пешеходов.  

В результате женщина 1972 года рождения скончалась на месте до приезда скорой помощи.  У пострадавшей женщины 1982 года рождения диагностировано сотрясение головного мозга, перелом левой голени, перелом правого бедра, а мужчина 1975 года рождения с диагнозом «сотрясение головного мозга» доставлен в медучреждение.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает ИА «Ура.ру».

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