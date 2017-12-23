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Президент на льду

Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги
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Фото: kremlin.ru/Алексей Никольский
В Москве на Красной площади состоялся матч Ночной хоккейной лиги, в котором принял участие президент Российской Федерации Владимир Путин
Фото: kremlin.ru/Алексей Никольский
Владимир Путин играет в хоккей уже несколько лет. На фото: президент на льду
Фото: kremlin.ru/Алексей Никольский
В играх Ночной хоккейной лиги президент традиционно участвует в форме под номером 11
Фото: kremlin.ru/Алексей Никольский
Владимир Путин (в центре) и музыкант Игорь Бутман (справа) во время матча Ночной хоккейной лиги
Фото: kremlin.ru/Алексей Никольский
По словам пресс-секретаря главы государства, тренировки президента обычно проходят поздно вечером по завершении рабочего дня
Фото: kremlin.ru/Алексей Никольский
Во время перерыва в матче
Фото: kremlin.ru/Алексей Никольский
Владимир Путин, музыкант Юрий Бутман, председатель Госкомитета РФ по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов и министр обороны РФ
Фото: kremlin.ru/Алексей Никольский
Ночная хоккейная лига была образована 15 декабря 2011 года после встречи Путина и легендарных ветеранов отечественного хоккея, на которой речь шла о необходимости развития любительского хоккея
Фото: kremlin.ru/Алексей Никольский
Основной задачей НХЛ (Ночной хоккейной лиги) является привлечение взрослых мужчин к спорту
Фото: kremlin.ru/Алексей Никольский
Ранее Путин вместе с участниками хоккейной суперсерии 1972 года посмотрел матч юношеских команд
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