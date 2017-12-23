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Гол и передача Кузнецова не помогли «Вашингтону» победить «Аризону»‍

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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Matt Kartozian
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Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» в овертайме проиграла «Аризоне Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Как сообщает «Газета.ру», прошедший в Глендейле матч, завершился со счетом 3:2 в пользу хозяев. Среди «аризонцев» отличились Кристиан Дворак, Кристиан Фишер и Клейтон Келлер. У «Вашингтон Кэпиталз» шайбы в створ ворот хозяев забросили Ти Джей Оши и Евгений Кузнецов. Кроме того, на счету россиянина голевая передача.

Таким образом, «Аризона» прервала семиматчевую серию без побед в регулярном чемпионате.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в очередном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над командой «Коламбус Блю Джекетс» со счетом 3:2 (Б). Шайбами в матче отметились двое российских хоккеистов — Евгений Панарин и Артемий Панарин.

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