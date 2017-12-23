В интернете появилось фото нового Ford Focus

В интернете появилось фотографии Ford Focus нового поколения.

Компания, как ожидается, представит автомобиль в начале 2018 года на моторшоу в Женеве.

По дизайну новинка близка к последнему поколению компактного хэтчбека Ford Fiesta, пишет Autocar.

Как отмечает издание, машина может выйти на рынок в псевдоспортивной комплектацией ST-Line, в дорогом исполнении Vignale и «внедорожным» Active.

Линейка моторов будет представлена несколькими бензиновыми и дизельными агрегаторами, с механической и роботизированной коробками передач.

Также ожидается появление полностью электрической версии Ford Focus.