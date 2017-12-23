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Стали известны подробности процесса обмена арестованными в Сирии

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Фото: REUTERS/Mukhtar Kholdorbekov
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Процессу обмена задержанными и арестованными в Сирии придают более масштабный характер. Как заявил сотрудникам СМИ глава делегации РФ на переговорах в Астане по Сирии Александр Лаврентьев, для этого будет создана рабочая группа.

Он добавил, что процесс обмена задержанными и арестованными имеет место в Идлибе, в Восточной Гуте и в Хаме. 

«Есть определенные технические проблемы, которые пока не позволяют выйти на принятие окончательного решения, но мы очень рассчитываем это сделать в самое ближайшее время», — подчеркнул Лаврентьев.

Ранее портал iz.ru сообщал, что министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о выводе российских войск из Сирии.

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