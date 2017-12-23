Прямой эфир

Наехавшего на пешеходов в Мельбурне обвиняют в покушении на убийство

0
Фото: REUTERS/Sonali Paul
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд предъявил обвинения в покушении на убийство мужчине, который на машине протаранил толпу людей в австралийском Мельбурне.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего и пока не связывает дело с терроризмом, сообщает телеканал ABC.

Белый джип на высокой скорости въехал в толпу пешеходов на перекрестке в центре Мельбурна 21 декабря. В результате происшествия пострадали 19 человек, среди них девять иностранцев.

В полиции города заявили, что водитель намеренно въехал в толпу людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ пишут о психическом расстройстве у наехавшего на людей в Мельбурне
У задержанного на месте наезда на пешеходов в Мельбурне обнаружили ножи

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017