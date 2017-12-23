Наехавшего на пешеходов в Мельбурне обвиняют в покушении на убийство

Суд предъявил обвинения в покушении на убийство мужчине, который на машине протаранил толпу людей в австралийском Мельбурне.

Полиция продолжает выяснять все обстоятельства произошедшего и пока не связывает дело с терроризмом, сообщает телеканал ABC.

Белый джип на высокой скорости въехал в толпу пешеходов на перекрестке в центре Мельбурна 21 декабря. В результате происшествия пострадали 19 человек, среди них девять иностранцев.

В полиции города заявили, что водитель намеренно въехал в толпу людей.