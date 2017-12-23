Прямой эфир

Австралийский регбист ампутировал палец из-за оскорбительного жеста

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Игрок регбийного клуба «Саус Сидней Рэббитоус» Ангус Кричтон пошел на ампутацию среднего пальца руки. Палец не сгибался из-за спортивной травмы, но многие воспринимали это как сознательный неприличный жест спортсмена.

«Я не могу согнуть его, и это выглядит так, будто я постоянно посылаю людей. Если я сжимаю кулак, палец торчит. Я собираюсь ампутировать его, потому что у меня уже нет сил это терпеть», — заявлял Кричтон. При этом он уточнял, что операции по лечению травмы не помогают.

Ампутация позволит игроку продолжить карьеру в австралийской Национальной регбийной лиге, сообщает The Guardian со ссылкой на менеджера спортсмена Дэвида Роулингса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тренер «Кубани» во время матча ЧР по регби пережил удар молнии
Пьяных шотландских регбистов не пустили в самолет перед решающим матчем ЧМ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017