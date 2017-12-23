Австралийский регбист ампутировал палец из-за оскорбительного жеста

Игрок регбийного клуба «Саус Сидней Рэббитоус» Ангус Кричтон пошел на ампутацию среднего пальца руки. Палец не сгибался из-за спортивной травмы, но многие воспринимали это как сознательный неприличный жест спортсмена.

«Я не могу согнуть его, и это выглядит так, будто я постоянно посылаю людей. Если я сжимаю кулак, палец торчит. Я собираюсь ампутировать его, потому что у меня уже нет сил это терпеть», — заявлял Кричтон. При этом он уточнял, что операции по лечению травмы не помогают.

Ампутация позволит игроку продолжить карьеру в австралийской Национальной регбийной лиге, сообщает The Guardian со ссылкой на менеджера спортсмена Дэвида Роулингса.