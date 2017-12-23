Самолет экстренно сел в аэропорту Мехико из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании Aeromar совершил экстренную посадку в аэропорту Мехико из-за отказа двигателя, пострадавших нет, сообщает Reuters.

По данным агентства, причиной ЧП стал отказ левого двигателя. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее портал iz.ru сообщал, что следовавший из Санкт-Петербурга в Нальчик самолет авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за гражданина, закурившего на борту воздушного судна. Капитан принял решение отказать ему в перелете, после чего нарушителя сняли с рейса.