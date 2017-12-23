Прямой эфир

Самолет экстренно сел в аэропорту Мехико из-за отказа двигателя

0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самолет авиакомпании Aeromar совершил экстренную посадку в аэропорту Мехико из-за отказа двигателя, пострадавших нет, сообщает Reuters.

По данным агентства, причиной ЧП стал отказ левого двигателя. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее портал iz.ru сообщал, что следовавший из Санкт-Петербурга в Нальчик самолет авиакомпании «Победа» совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за гражданина, закурившего на борту воздушного судна. Капитан принял решение отказать ему в перелете, после чего нарушителя сняли с рейса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Китайский самолет экстренно сел после обморока ребенка в салоне
Рейс Назрань–Москва экстренно сел в Волгограде из-за закурившего пассажира

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017