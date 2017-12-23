Император Японии заявил о готовности начать подготовку к передаче трона

Император Японии Акихито готов начать подготовку к передаче трона. С таким заявлением он выступил в день своего 84-летия.

Монарх поблагодарил людей, которые рассмотрели вопрос о прижизненной передаче трона и приложили усилия для этого.

«В оставшиеся дни я буду, выполняя функции символа нации, готовиться к наследованию для перехода в новую эпоху», — приводит «РИА Новости» слова Акихито.

Ранее стало известно, что император Акихито уйдет на покой 30 апреля. Его наследник войдет на престол 1 мая 2019 года.

В августе 2016 года во время обращения к народу Акихито дал понять, что хочет отречься от престола в связи с преклонным возрастом.

Спустя некоторое время японское правительство сформировало специальную комиссию во главе с премьером Синдзо Абэ, которая приняла закон, допускающий прижизненную передачу власти от монарха к наследнику.