В немецком Бонне полиция эвакуировала посетителей рождественской ярмарки

Полиция провела эвакуацию посетителей рождественской ярмарки в немецком городе Бонн после обнаружения подозрительного пакета.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 22 декабря. Пакет был обнаружен незадолго до закрытия ярмарки, передает агентство Reuters.

Площадь, на которой располагалась ярмарка, была оцеплена. На место происшествия прибыли эксперты-взрывотехники. Других подробностей не сообщается.

Как писал портал iz.ru, в этот же день производилась эвакуация посетителей рождественской ярмарки во Франкфурте-на-Майне. Под елкой был обнаружен подозрительный предмет, который был уничтожен с помощью направленного взрыва.

Впоследствии выяснилось, что «бомбой» был подарок для бездомных детей, который местные жители спрятали под елкой.