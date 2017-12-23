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В немецком Бонне полиция эвакуировала посетителей рождественской ярмарки

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Фото: Global Look Press/Nicholas Muller
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Полиция провела эвакуацию посетителей рождественской ярмарки в немецком городе Бонн после обнаружения подозрительного пакета.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 22 декабря. Пакет был обнаружен незадолго до закрытия ярмарки, передает агентство Reuters.

Площадь, на которой располагалась ярмарка, была оцеплена. На место происшествия прибыли эксперты-взрывотехники. Других подробностей не сообщается.

Как писал портал iz.ru, в этот же день производилась эвакуация посетителей рождественской ярмарки во Франкфурте-на-Майне. Под елкой был обнаружен подозрительный предмет, который был уничтожен с помощью направленного взрыва.

Впоследствии выяснилось, что «бомбой» был подарок для бездомных детей, который местные жители спрятали под елкой.

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